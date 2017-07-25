На чемпионате Европы в Баку лучше всех из эстонских стрелков пока выступает Олеск

В Баку продолжается чемпионат Европы по стрельбе. По итогам первого дня соревнований по стрельбе из мелкокалиберного пистолета чемпион Эстонии этого года Пеэтер Олеск занимает пятое место.

Ему удалось выбить 100, 99 и 94 балла, что в сумме дало 293 очка. Его опережают Рекардо Маццетти из Италии, также имеющий 293 очка, украинец Владимир Парстернак - 294, немец Кристиан Рейтц и россиянин Никита Суханов — оба набрали по 295 очков, сообщили во вторник, 25 июля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

По итогам второго соревновательного дня шестеро лучших поборются за медали в финале.

У женщин в стрельбе на 50 м из мелкокалиберной винтовки из положения лежа лучшей из представительниц Эстонии была Анжела Воронова — 23 место. Людмила Корчагина стала 54-й, Туули Кюбарсепп — 56-й.

Чемпионкой Европы стала Дженнифер Макинтош из Великобритании, серебро завоевала украинка Дарья Шарипова, бронза досталась Марие Енквист из Швеции.