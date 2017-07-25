Пеэтер Олеск занял второе место на ЧЕ по стрельбе

В Баку продолжается чемпионат Европы по стрельбе. По итогам первого дня соревнований по стрельбе из мелкокалиберного пистолета чемпион Эстонии этого года Пеэтер Олеск занимал пятое место, но благодаря хорошему выступлению во второй день он завоевал серебряную медаль.

В первый день соревнований ему удалось выбить 100, 99 и 94 балла, что в сумме дало 293 очка. Его опережали Рекардо Маццетти из Италии, также имеющий 293 очка, украинец Владимир Парстернак - 294, немец Кристиан Рейтц и россиянин Никита Суханов — оба набрали по 295 очков, сообщили во вторник, 25 июля, "Новости спорта" на волне "Радио 4".

После второго дня соревнований Олеск сумел подняться на второе место. Первое место досталось Никите Суханову.

У женщин в стрельбе на 50 м из мелкокалиберной винтовки из положения лежа лучшей из представительниц Эстонии была Анжела Воронова — 23 место. Людмила Корчагина стала 54-й, Туули Кюбарсепп — 56-й.

Чемпионкой Европы стала Дженнифер Макинтош из Великобритании, серебро завоевала украинка Дарья Шарипова, бронза досталась Марие Енквист из Швеции.