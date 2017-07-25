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Елена Скульская: свинина внешняя и внутренняя ({{commentsTotal}})

Елена Скульская на съемках передачи
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне". Автор: Фото: Юло Йозинг/ERR
Мнение
Мнение
Елена Скульская, писатель, колумнист

Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".

Наверное, более сообразительные люди догадываются, что именно было в оригинале, я же, как, видимо, и переводчик, далека от отгадки. Ну, предположим, кое-какие соображения относительно внутренней свинины есть – например, ею может оказаться вырезка. Но вот что делать с внешней свининой – совершенно не понимаю! Не понимаю я и страстного призыва воспользоваться "скидками до – 70%", поскольку это — двойное отрицание, а минус на минус дает плюс, то есть, значит, никаких скидок как бы и нет. Но, впрочем, наш переводческий кошмар оставлю сейчас за скобками, чтобы не повторяться бесконечно. А хочу рассказать о недавно завершившемся многосезонном и очень успешном сериале Игоря Ройзмана "Парфюмерша".

Этот сериал каким-то особенно очевидным образом демонстрирует, какие усилия прикладываются для того, чтобы имитация искусства манила и поглощала наш разум и сердце. По сюжету технолог провинциальной парфюмерной фабрики "Дух Советов" создает уникальный аромат "Дурнопьян", успех которого не могут пережить ни российские конкуренты, ни французские коллеги с истощившимся воображением. Мы, конечно, знаем, что "Ландыш серебристый" и его производные делают женщину совершенно неотразимой, слышали и про то, что от достойной женщины и девушки должно пахнуть свежестью и чистотой, а не моральным разложением. Но даже эти заскорузлые соображения не делают сюжет достовернее. Однако в сериале есть одна запоминающаяся фигура, образ, созданный Еленой Санаевой, которая играет стареющую актрису, мать главной героини.

Посмотрите, как странно переплетаются реальность и ее отражение: о Елене Санаевой, ее муже – Ролане Быкове, ее родителях – знаменитом Всеволоде Санаеве и Лидии Санаевой написан автобиографический роман Павлом Санаевым "Похороните меня за плинтусом", в котором говорится о мальчике, взятом на воспитание бабушкой, поскольку доверить его родной матери и отчиму совершенно невозможно. Роман знаменитый, все прототипы узнаваемы: полубезумная бабушка, чья любовь больше похожа на ненависть, и дедушка-самодур; фантасмагория идиотизма, косности, полное отсутствие человеческих чувств. Талантливый роман экранизирован, многократно инсценирован…

И вот Елена Санаева в сериале "Парфюмерша" играет блёклую копию своей матери, какой она выведена в романе Павла Санаева, стараясь, как и та, затравить жизнь собственной дочери. Но то, что в романе было сюрреалистическим кошмаром, в сериале превращается в обычную зависть к молодости, бытовое желание иметь при себе незамужнюю дочь, чтобы была видимость семьи и не грозило одиночество. Резкое понижение художественности замечаешь не сразу: Елена Санаева – прекрасная актриса и даже сериальный текст не может заглушить ее дарование. Но постепенно ее образ вписывается в рамки традиционного для нынешнего времени социального заказа: родители всегда мешают счастью своих детей, пора покончить с патриархальным сознанием, которое связывает поколения, предполагает уважение к старшим и интерес к их опыту.

Принципиальный разрыв, поколенческое расслоение, "отдельность" жизни – то, что насаждается практически во всех европейских культурах. А этот разрыв, в свою очередь, обеспечивает отсутствие общественного мнения, поскольку общественное мнение создается всеми слоями общества, всеми поколениями, это то, что признается представителями всех общин и субкультур, то есть обеспечивает цивилизованность жизни. Для изничтожения общественного мнения мало создавать бесчисленные сериалы с парфюмершами, показывающими кузькину мать французам с помощью запахов резеды, моркови и зеленого горошка, надо еще вплести в эту паутину бессмысленности неприязнь ко всему, что объединяет людей, вынуждает идти на компромиссы; отсутствие художественности делает уникальный, единственный, талантливый случай всеобщим и усредненным.

И реклама внешней и внутренней свинины как нельзя лучше соответствует уровню всех успешных сериалов. Реклама, издевающаяся над русским языком и при этом внедряющаяся в наш мозг, шагает, взявшись за руки с мировым брендом "Дурнопьян".

Существует точка зрения, согласно которой человек очень быстро привыкает к хорошему. Я убеждена, что к плохому человек привыкает гораздо легче и быстрее. К плохому языку, к безграмотным текстам, к жалким сериалам. И человек постепенно смиряется с мыслью, что нет никакой другой жизни кроме той, что есть… на телеэкране.

Редактор: Екатерина Таклая

рекламаскульскаярусский в эстонии


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Елена Скульская: свинина внешняя и внутренняя

Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".

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