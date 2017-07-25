Прогноз: в 2018 году из-за приграничной торговли спиртным Эстония не досчитается 150 млн евро

В следующем году из-за активной приграничной торговли алкоголем государственный бюджет Эстонии недосчитается налоговых поступлений на сумму от 150 до 170 млн евро, прогнозирует Союз пищевой промышленности.

С таким заявлением организация выступила во вторник, 25 июля, проанализировав показатели продаж производителей и импортеров алкоголя за первые шесть месяцев этого года.

Полученная информация свидетельствует о том, что продажи спиртного на границе Латвии и Эстонии растут не по дням, а по часам - в первые полгода было реализовано 9,7 млн литров алкогольных напитков. Из них 7,1 млн литров пива и 1,4 млн литров крепких алкогольных напитков.

Данные объемы указывают на то, что продажа алкоголя на границе увеличилась в абсолютном выражении по сравнению с предыдущими периодами по крайней мере в три раза.

В результате Эстония за полгода потеряла из-за неполученного акциза на алкоголь и налога с оборота около 24 млн евро, а к концу 2017 года эта цифра составит уже 53 млн евро, прогнозирует Союз пищевой промышленности.

Организация также обращает внимание на то, что разница ставок акциза на алкоголь между Эстонией и Финляндией продолжает сокращаться, а это значит, что меньше спиртного будут покупать в Эстонии и северные соседи. Это тоже окажет серьезное влияние на снижение налоговых поступлений. В результате в 2018 году потери госбюджета составят от 150 до 170 млн евро, заключают в Союзе пищевой промышленности.