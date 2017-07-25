В украинском Днепре в перестрелке убиты двое и ранены пятеро

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) вечером в понедельник, 24 июля, произошла перестрелка на проспекте Гагарина. В ходе стрельбы были убиты два человека (один – на месте, второй скончался в "скорой" по дороге в больницу). Пятеро человек ранены. В стрельбе участвовали две группы, одна из которых состояла из участников АТО, известных в городе общественников-активистов, а вторая, предположительно, из криминального элемента.

В ходе перестрелки был убит известный в городе боец АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в Донбассе), бывший военный 20-БТР Алексей Вагнер. Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады скончался по дороге в больницу. Третий участник группы - известный в городе адвокат и тоже участник АТО, Эдмонд Саакян – был тяжело ранен. Четвертый участник, брат Эдмонда, не пострадал, передают vesti.ua.

Четверо представителей второй группы также были ранены, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, и задержаны. Это, однако, не все участники группы нападавших. В полиции утверждают, что кому-то из них удалось скрыться, идет розыск подозреваемых.

Друзья и побратимы раненого и погибших бойцов предполагают, что убийство было спровоцировано их активной гражданской позицией. "Погибли наши пацаны Шах, Щука… Эдмон после операции в реанимации. Пока видимых причин две: Саакян контролировал ход расследований по событиям 9 мая в Днепре (со стороны ветеранских организаций), не давая спустить дело "на тормозах". И второе - активная помощь фермерам в борьбе с рейдерскими захватами. Последнее столкновение было около недели назад, тогда согнали с места около 50 титушек", - отметил один участник АТО Игорь Филиппов.

По одной из версий, раненые – бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Саакян в качестве адвоката. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника. Бандиты назначили переговоры, но вместо этого запланировали расстрел.

Эту версию по большинству пунктов подтверждает и начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь. "Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон, со стороны Саакяна и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - заявил он и добавил, что пострадавшие специально встречались и беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - отметил полицейский.

Эдмонд Саакян, как и четверо других раненых, сейчас находится под охраной в больнице. Несмотря на тяжелое ранение, его состояние стабильное, и прогноз состояния здоровья положительный. Саакян находится в палате реанимации, но врачи говорят, что скоро (возможно, уже сегодня) он сможет давать показания.

Полиция с места стрельбы изъяла автомат нападавших и два пистолета. У погибших Вагнера и Иващука оружия не было. По утверждению Светланы Саакян, супруги раненого Эдмонда, ее муж был вооружен травматом.

По факту смертельной перестрелки в Днепре, произошедшей в понедельник вечером, в 18.50 возле кафе "Дом" по проспекту Гагарина, начато уголовное производство по статье "умышленное убийство".

"По факту стрельбы, произошедшей 24 июля около 20:00 в Днепре, следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины на фейсбуке.

Сообщается, что в настоящее время в больницу госпитализированы пять граждан, которые в результате происшествия получили ранения различной степени тяжести.

Ранее полиция озвучила свою версию стрельбы в Днепре. "Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон, со стороны Саакяна и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал Олег Грозь.