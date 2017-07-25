В Тарту загорелся пассажирский автобус ({{commentsTotal}})
Во вторник, 25 июля, в Тарту во время движения загорелся городской автобус.
Сообщение об этом поступило в Кризисный центр в 9:29, пожар в автобусе произошел в центре Тарту на мосту Выйду, передает служба новостей "Радио 4".
По словам водителя автобуса, он приближался к мосту со стороны центра города, когда автобус внезапно загорелся. После этого водитель остановил транспортное средство.
Находившиеся в автобусе смогли его покинуть. Причины возгорания выясняются.
Редактор: Сергей Михайлов