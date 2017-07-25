В Ида-Вирумаа начался благотворительный тур по раздаче вещей Kraam

В рамках акции по раздаче бесплатных товаров, которая проводится в сотрудничестве с порталом kuhuviia.ee и приурочена к столетию Эстонской Республики, в Ида-Вирумаа с 24 июля по 6 августа пройдет специальный тур.

Как рассказала новостям "Радио 4" представитель портала kuhuviia.ee Татьяна Лаврова, в рамках этого тура будут собираться и раздаваться одежда, обувь, малогабаритная домашняя утварь.

"С 24 июля по 6 августа в Ида-Вирумаа проходит летний благотворительный тур, цель которого - помочь людям, которым нужна одежда, обувь и другие предметы, получить это бесплатно. Этот тур создан двумя художницами — Киллу Сукмит и Миллой Хинт. А сама идея такого тура пришла из Ирана, где также проходила кампания по приему одежды и ее раздаче. Всего будет совершено 12 остановок", - рассказала Лаврова.

График остановок фургона ”Kraam” в Ида-Вирумаа с 24 июля по 6 августа:

24 июля — Сомпа, площадка перед Домом культуры. Ул. Хумала 1, с 16:00 до 19:00

25 июля — Ахтме, перед магазином Гросси, ул. Малева 23а, с 15:00 до 19:00

26 июля — Кохтла-Ярве, рынок на площади Вирула, ул.Кескаллеэ 3, с 12:00 до 15:00

27 июля — Силламяэ, перед магазином ”Консум”, Виру пст 2а, с 15.00 до 19:00

28 мюля — Йыхви, рынок по адресу Нарва мнт 14, с 14:00 до 15:00

29 июля — Кивиыли, перед магазином ”Консум”, Кескпуйестеэ 31, с 15:00 до 19:00

31 июля — Муствеэ перед Центром культуры по адресу Тарту 12, с 15:00 до 19:00

1 августа — Касепяа, ambulARToorium, с 15:00 до 19:00

3 августа — Йыэева, перед Центром культуры, Айа 6, с 15:00 до 19:00

4 августа — Вяйке-Маарья, перед магазином ”Гросси”, Пикк 9, с 15:00 до 19:00

5 августа — Перед центром ”Вао” с 12:00 до 14:00

6 августа — во дворе мызы ”Эсна” с 12:00 до 14:00

Источник: портал stena.ee