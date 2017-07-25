Во вторник днем в Эстонии будет облачно, пройдут дожди

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Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".
Интернет-бизнес торговых сетей растет, все больше и больше людей заказывают продовольственные и другие товары через интернет и их доставку на дом. Сети магазинов Coop, Selver и Maxima планируют расширить ассортимент своих интернет-магазинов, а сети Rimi и Prisma - начать предлагать такие услуги.
По мнению вице-канцлера Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова, если запланированная в Латвии налоговая реформа будет реализована, то нанимать работников в Латвии станет еще более дорогим удовольствием, и Эстония в этом плане выиграет, поскольку здесь нагрузка на рабочую силу будет меньше.