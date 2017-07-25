Максим Волков стал заместителем старейшины Мустамяэ

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков (Центристская партия) с понедельника, 24 июля, приступил к работе на посту заместителя старейшины таллиннского района Мустамяэ.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee глава управы Мустамяэ Хелле Кальда, Волков стал победителем официального конкурса.

"Часть кандидатов отсеялась еще на стадии подачи резюме, поскольку они не соответствовали всем предъявляемый требованиям. В итоге мы рассматривали трех претендентов, среди которых был и Волков. Его видение и опыт работы стали решающими", - объяснила Кальда выбор.

По ее словам, в свое время в Мустамяэ было два заместителя старейшины, но позднее одну должность упразднили. Однако с учетом того, что Мустамяэ - второй по величине район Таллинна, число жителей которого растет, а вместе с этим увеличивается и количество проблем, было решено воссоздать пост второго заместителя главы управы части города.

Сам Максим Волков сказал, что в Мустамяэ прошло его детство, этот район ему хорошо знаком, близок и дорог.

"Таллинн динамично развивается, и Мустамяэ лучшее тому подтверждение, как по части достижений, так и в области возникающих новых задач и проблем. Есть типичные для районов с многоквартирными домами вопросы и задачи – парковка, состояние дорог, инфраструктура", - сказал Волков.

"Есть новые вызовы, среди которых необходимость больше приобщать к принятию решений молодежь и дальнейшее развитие гражданского общества. Буду рад приложить максимум усилий для того, чтобы сделать Мустамяэ еще лучше, тем более, что предыдущий опыт этому только способствует", - добавил новоиспеченный заместитель старейшины.

На вопрос, станет ли он баллотироваться в Таллиннское городское собрание, Максим Волков ответил, что работа в городских структурах и участие в выборах для него никогда не были связаны между собой.

"Я много лет работал в частях города в Таллинне и в городской управе Нарвы, при этом не участвуя в выборах. В настоящее время я полностью сосредоточен на том, чтобы как можно скорее войти в курс дел", - сказал Максим Волков.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заверил, что политическая сила не имеет никакого отношения к назначению Максима Волкова на этот пост.

"В Таллинне команду формирует мэр города, а не руководство партии. Конечно, хорошо, когда однопартийцы находят работу, но Центристская партия к этому никак не причастна. При этом я совершенно не удивлен тому факту, что именно Максим Волков назначен на пост заместителя старейшины. У него хороший послужной список, опыт работы вице-мэром. Считаю, что он будет полезен для городской системы Таллинна. Рад, что Мустамяэ приобрел еще одного хорошо специалиста", - сказал Корб.

Среди старейшин других районов Таллинна два заместителя есть также у главы Ласнамяэ Марии Юферевой.

В апреле 2017 года Максим Волков стал руководителем Маардуского центра культуры и информации, но уже в июне покинул пост.

"У этого решения исключительно личные мотивы, не связанные с Маарду или с моими рабочими обязанностями", - объяснял он тогда rus.err.ee.

В январе 2014 году Волков был назначен вице-мэром Нарвы по хозяйственным вопросам. В том же месяце он вступил в Центристскую партию. Пост вице-мэра Нарвы Волков покинул в конце сентября 2015 года. В январе 2017 года он был избран в правление маардуского округа Центристской партии.