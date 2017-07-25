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Таллинн и Ида-Вирумаа - лидеры Эстонии по числу пожаров ({{commentsTotal}})

Работы у эстонских спасателей по-прежнему предостаточно.
Работы у эстонских спасателей по-прежнему предостаточно. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония

В первом полугодии в Эстонии произошло почти 3000 и пожаров, из которых свыше 600 случились в различных зданиях. Больше всего пожаров зафиксировали в Таллинне и Ида-Вирумаа.

Об этом свидетельствует статистика Спасательного департамента, передает во вторник, 25 июля, служба новостей "Радио 4".

Больше всего пожаров в первой половине текущего года было отмечено в Таллинне - 742. Далее следует Ида-Вирумаа - 577 и Харьюмаа - 434 возгорания. В Тартумаа произошло 267 пожаров, в Пярнумаа - 182 и в Ляэне-Вирумаа 133.

В остальных уездах Эстонии количество возгораний в первом полугодии оставалось ниже 100.

Минимальное количество пожаров было зафиксировано в Хийуском уезде - всего 10.

Редактор: Сергей Михайлов

пожары


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