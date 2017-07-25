Джеймс Бонд вновь вернется на экраны в 2019 году ({{commentsTotal}})
Новый, 25-й фильм, рассказывающий о жизни агента 007 Джеймса Бонда, выйдет на экраны кинотеатров в 2019 году.
Ленту, у которой еще нет официального названия, покажут 8 ноября в США. Пока держат в секрете, кто станет новым Бондом. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее, передает The Hollywood Reporter.
Сценарий нового фильма напишут Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над предыдущими четырьмя картинами о Бонде — "Спектр", "Скайфолл", "Квант милосердия" и "Казино Рояль". Кто займет режиссерское кресло, пока не известно.
Несколько недель назад сообщалось, что своё согласие на участие снова дал Дэниэл Крэйг, однако официально студия этого не подтвердила.
Редактор: Надежда Берсенёва