Тоомсалу о самодельной камере замера скорости: полиция не поощряет свалку мусора на обочинах

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, полиция не потворствует тому, чтобы люди выставляли холодильники на обочины.

"Полиция положительно относится к тому, когда в ходе гражданской инициативы вносят вклад в безопасность дорожного движения, но это не означает попустительского отношения к свалке мусора. Также мы не поощряем, чтобы теперь люди выставляли на обочинах дорог свои холодильники, раскрашенные под камеры замера скорости, поскольку это может дать противоположный результат и представлять опасность для участников дорожного движения", – сказал Тоомсалу ERR Uudised, комментируя появившуюся на странице Facebook Ляэнеской префектуры заметку о самодельной "камере замера скорости" из холодильника в Ярвамаа.

По словам Тоомсалу, вероятно речь идет о попытке кого-то из жителей страны достучаться до автомобилистов, а большой интерес и отклик говорит от том, что это удалось.

"Однако поскольку это не камера замера скорости, то в ближайшее время холодильник уберут с обочины", – заверил Тоомсалу.

В понедельник Ляэнеская префектура сообщила, что в Тюри-Аллику на шоссе Пярну-Раквере неизвестный решил своеобразным образом успокоить трафик в родном регионе и поставил "камеру замера скорости", сконструированную из холодильника.

Самодельная конструкция появилась на шоссе Пярну-Раквере в Ярвамаа.

"Хорошо, когда люди заботятся, чтобы им и другим на дороге было безопаснее. Полиция также ведет ежедневную работу во имя того, чтобы люди безопасно вернулись домой из летних отпусков", – написали полицейские и призвали участников дорожного движения придерживаться скоростных ограничений.