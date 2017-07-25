Вместо пистолетов-пулеметов эстонская полиция закупит автоматы

Департамент полиции и погранохраны отказался от плана покупки пистолетов-пулеметов и вместо этого планирует купить более тысячи автоматов.

В начале июля государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер по покупке автоматического оружия для Сил обороны с дополнительным снаряжением, в рамках того же тендера будут куплены автоматы и для Департамента полиции и погранохраны, а также для учреждений, подчиняющихся Министерству юстиции, передает во вторник, 25 июля, Балтийская служба новостей.

В этом году департамент полиции и погранохраны планировал объявить тендер по покупке около 600 пистолетов-пулеметов, ориентировочная стоимость составила бы около 1,7 млн евро. Как сказал пресс-секретарь департамента, на данный момент департамент отказался от этого плана и вместо пистолетов-пулеметов купит автоматы.

Главный оружейный мастер департамента полиции и погранохраны Георг-Томек Тришкин сказал, что департамент планирует купить порядка 1200 автоматов. Их выдадут всем патрулям, кордонам на зеленой границе, погранпунктам и подразделениям спецназа.

Департамент планирует купить автоматы калибра 5,56-мм и 7,62-мм.

"Мы перейдем на одни калибры с Силами обороны, соответствующие стандарту НАТО", - сказал Тришкин и добавил, что автоматы 7,62-мм калибра предназначены прежде всего для подразделений спецназа департамента.

По словам Тришкина, новые автоматы станут заменой для используемых сейчас департаментом автоматов Galil и пистолетов-пулеметов MP-5. Galil департамент передаст Силам обороны, которые будут пользоваться ими по своему усмотрению, а MP5 останутся в активном резерве и им будут пользоваться преимущественно подразделения спецназа.

Сейчас в вооружение департамента полиции и погранохраны входит изготовленный Heckler & Koch пистолет-пулемет MP5. Как правило, полицейские патрули не действуют в публичном пространстве Эстонии, вооружившись пистолетами-пулеметами. В то же время, например, после терактов в Париже полиция вывела на улицы вооруженные пистолетами-пулеметами патрули. В прошлом году в Таллиннском аэропорту усилили охрану из-за бомбовой угрозы, там находились вооруженные пистолетами-пулеметами дополнительные патрули. Кроме того, в то время ими были вооружены и патрулировавшие в центре города и пассажирском порту полицейские.

В рамках объявленного в начале июля тендера государственный центр оборонных инвестиций планирует купить для 1-й и 2-й пехотных бригад новые автоматы 5,56- мм и 7,62-мм калибра. Ориентировочная стоимость составляет 75 млн евро. В период 2018-2021 центр оборонных инвестиций планирует купить около 11 000 автоматов. Кроме того, договор должен допускать дополнительную покупку до 18 000 автоматов в период до 2024 года.

В вооружение Сил обороны входят 5,56-мм автоматы Galil и 7,62-мм автоматы AK-4, Heckler & Koch G3A3ZF и Heckler & Koch G3A4.