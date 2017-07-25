Сотрудничество Nordica и Adria закончилось кредитом с большими процентами

Годовой отчет фирмы Nordica показал, что авиационная компания Эстонии предоставила словенской компании Adria Airways кредит на шесть лет на сумму 4,556 млн евро под 15%.

В разделе требования и предоплаты отчета за 2016 год значится сумма в 4,556 млн евро. Руководитель по маркетингу и коммуникации Nordic Aviation Group Тоомас Уйбо подтвердил новостному порталу ERR, что речь идет о предоставленном Adria кредите.

Adria Airways в течение года была самым главным партнером Nordica с момента основания компании осенью 2015 года. Nordica арендовала у Adria Airways систему управления международной продажей билетов и управления доходами, также поначалу закупала и услугу по оперированию полетами.

"При такой модели сотрудничества одним из необходимых условий были авансовые платежи и внесение депозита фирме-партнеру для покрытия связанных с сотрудничеством затрат и возможных бизнес-рисков, - пояснил Уйбо. - При прекращении партнерства в конце 2016 года, часть денег Nordica, остающихся у Adria, по двустороннему соглашению и с учетом интересов обеих сторон были переоформлены в кредит".

Таким образом, сумма в 4,556 млн евро в разделе других требований в годовом отчете была конвертирована как требования Nordica к Adria Airways.

"Такие действия, в том числе величина процентной ставки, были согласованы как с международными аудиторами, так и юридическими консультантами. Они отвечают нормам бухгалтерского учета и правилам хорошей деловой практики", - подчеркнул Уйбо и добавил, что хотя скоро минует год с того момента, как Nordica прекратила свое крупномасштабное сотрудничество с Adria Airways, взаимовыгодное оперативное сотрудничество продолжается до сих пор, и, скорее всего, продолжится и дальше.

Кредит заключен в евро, процентная ставка по договору - 1,9%, период возврата - шесть лет. Однако по годовому отчету процентная ставка составляет 15%.

В конце годового отчета Nordica представлен и отчет фирмы-аудитора PricewaterhouseCoopers, в котором указывается, что годовая финансовая отчетность AS Group Nordic Aviation и его дочерних фирм соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учета, за исключением того, что касается кредитных требований к Adria Airways.

"В ходе аудита у нас не было возможности получить достаточных доказательств, касающихся размеров процентных ставок по аналогичным на этом рынке кредитам, также у нас не было возможности получить достаточно доказательств о возможности получения кредита обратно", - говорится в отчете аудитора.

"Из-за этих обстоятельств мы не в состоянии определить, надо ли было переоценивать требования по кредиту по состоянию на 31 декабря 2016 года и если надо, то насколько", - добавляет аудитор.

Компания Nordica была основана осенью 2015 года, после того, как в ноябре 2015 года прекратила свою деятельность национальная авиакомпания Estonian Air, в отношении которой Европейская комиссия признала незаконной финансовую помощь, которую ей оказывало эстонское государство.