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Подозреваемый в разглашении гостайны бывший работник Госканцелярии остается под арестом ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Харьюский уездный суд во вторник, 25 июля, оставил под арестом подозреваемого в разглашении государственной тайны бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии Райне Ээнма.

Адвокат Уллар Талвист на закрытом заседании суда, которое прошло во вторник в первой половине дня, ходатайствовал о том, чтобы Ээнма изменили меру пресечения на более легкую, но госпрокурор Лаура Фелдманис была против.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Райне Ээнма был задержан 29 июня по подозрению в разглашении гостайны и секретной внешней информации. Через два дня по ходатайству госпркуратуры Ээнма был взят под стражу.

По данным издания Eesti Ekspress, Ээнмаа сократили из Госканцелярии неделю назад. У него были найдены засекреченные документы Полиции безопасности и Департамента информации (службы внешней разведки).

Ээнма ранее работал на различных должностях в сфере внутренней безопасности в Министерстве внутренних дел, а в последние годы – в Государственной канцелярии. Последнее место его работы – координационное бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии.

Редактор: Надежда Берсенёва



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