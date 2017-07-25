На площади перед зданием Рийгикогу установят барьерные столбы

После реконструкции площади перед замком Тоомпеа, где заседает парламент Эстонии, появятся более прочные барьерные столбы, а также регулирующие движение автомобилей барьеры, поднимающиеся из земли.

По словам директора по хозяйственной части Рийгикогу Ахто Сакса, площадь отремонтируют так, чтобы сохранилась старая булыжная мостовая, но барьерные столбы заменят новыми и более безопасными.

Ворот для въезда на площадь не будет, воспользуются более современным решением.

"Появятся столбы, которые будут подниматься из земли", – сказал Сакс ERR. По его словам, внешне все будет выглядеть как и при предыдущем решении.

Работы начались 26 июня, закончатся – 9 сентября. Планируемая стоимость – 167 500 евро.