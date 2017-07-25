Жители Эстонии берут намного больше жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом

За последние три месяца жители Эстонии взяли почти на 15% больше жилищных кредитов и на 17% больше автолизингов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также быстро растет и объем банковских вкладов, свидетельствует статистика Банка Эстонии.

Во вторник, 25 июля, Банк Эстонии представил статистические данные на конец июня, согласно которым по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло число кредитов, выданных как предприятиям, так и физическим лицам, также вырос остаток по автолизингу на 6% до 17,5 млрд. евро, передает новостной портал ERR.

При этом рост кредитов населению ускорился, в то время как кредитование бизнеса немного замедлилось.

Домохозяйства активно брали кредиты, поскольку у людей повысилось чувство уверенности и выросли доходы. В течение последних трех месяцев жилищных кредитов было взято почти на 15% больше, а взятых в лизинг автомобилей - на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Годовой рост жилищных кредитов составил в июне 6,2%, а годовой рост объема автолизинга составил 14%.

Кредитные ставки за последние месяцы не очень сильно изменились. Новая ставка по жилищному кредиту выросла с 2,3% до 2,4% и остается по-прежнему на низком уровне. Процентная ставка по выданным в июне долгосрочным кредитам предприятиям составила 2,3%.

Объем просроченных более 60 дней кредитов снизился до 0,9% кредитного портфеля. Объем кредитов с большей задолженностью снизился почти на 25%.

По-прежнему, быстро растут сбережения. На банковских счетах эстонских предприятий и домохозяйств в конце июня было 12,3 млрд евро, что на 11% больше, чем год назад.

Банки заработали во втором квартале более 85 млн евро чистой прибыли. Чистая прибыль составила 1,4% активов, что несколько выше, чем средний уровень за последние два года. Рентабельность в основном поддерживается за счет годового роста доходов в 6,5%. Положительно на показателях банка сказались низкий уровень потерь по кредитам и небольшие административные расходы.