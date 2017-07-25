На конкурс по освещению крепостных стен и башен Таллинна поступило пять заявок

На международный конкурс по освещению крепостных стен и башен Таллинна поступило пять заявок, в том числе от известных фирм Дании, Германии и Финляндии, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Конкурс организован для создания единой системы подсветки 27 башен и более чем 1,5 километров крепостной стены Таллинна.

Троим из заявителей будет сделано предложение о разработке конкурсного решения, срок представления которого – в сентябре.

На втором этапе эти проекты будут оценены и определен победитель.

Таллинская средневековая крепостная стена – одна из наиболее сохранившихся в Северной Европе. Подсветка призвана подчеркнуть уникальность и красоту ее ночного вида, в значительной степени определяющего визуальный облик столицы Эстонии. Поэтому конкурсное решение должно быть не лишено в определенной степени даже драматизма, включать игру светотени, оказывать эмоциональное воздействие, создавая в то же время целостную картину стены и башен. Конкурсное задание включает помимо стены и башен, также склон Тоомпеа, Паткульские лестницы и склон за ними.