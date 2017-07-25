Министр Тынисте: государство ничего не теряет из-за высоких акцизов на алкоголь

Министр финансов Тоомас Тынисте сказал в интервью Vikerraadio, что хотя при повышении акциза на алкоголь было ожидаемо, что финны больше не будут покупать в Эстонии так много алкоголя, а жители Эстонии, наоборот, будут все больше закупать алкоголь в Латвии, Эстония в финансовом отношении ничего не теряет.

Комментируя слова ведущего о том, что в бюджете этого года доходы от акциза на алкоголь запланированы в размере 276 млн евро или 25 млн больше, чем в прошлом году, при этом Союз предприятий пищевой промышленности прогнозирует, что за счет повышения акцизов государство в этом году потеряет 68 млн евро, Тынисте сказал: "Я думаю, что цель их PR-персонала состоит в том, чтобы составить впечатление, что государство теряет. Однако, до сих пор самыми точными были прогнозы Министерства финансов, и там, действительно, прогнозируется, что доходы будут расти. Поэтому я сегодня бы не говорил, что мы теряем, наоборот, государство получит за счет акцизов больше доходов, чем до повышения акцизов", - прокомментировал Тынисте.

Министр признал, что, безусловно, приграничная торговля оказывает свое влияние и фактические доходы могли бы быть еще выше, а затем отметил, что в Латвии также планируется повысить акцизы.

"И хотя сегодня говорится, что мы кормим латвийское государство, Латвия сейчас сама очень серьезно думает о повышении акцизов, потому что это, несомненно, принесет гораздо больше денег в государственный бюджет, чем, например, такая приграничная торговля", - сказал Тынисте.

Отвечая на замечание ведущего, что и после запланированного в Латвии повышения акциза, разница в ставках акциза на пиво в Эстонии и Латвии будет троекратной, министр сказал: "Да, будет. Эта разница большая, и, конечно же, какая-то приграничная торговля останется, такая же как и у нас с Финляндией. Мы в своих прогнозах учитываем и некоторое снижение торговли с Финляндией, и рост приграничной торговли на латвийской стороне. Но мы ничего не теряем, потому что уже в 2018 году ожидаем увеличения поступлений в госбюджет от акцизов примерно на 60-70 млн евро больше за счет их роста, так что это, безусловно, не является потерей”, - сказал в заключение министр финансов.