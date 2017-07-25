Сависаар назвал издевательством предложение стать первым номером на выборах в Таллинне

"Некоторый центристы (Михаил Корб и Юри Ратас) в последнее время утверждали, что партия предлагала мне быть первым номером в общем списке на муниципальных выборах в Таллинне, и теперь ждут от меня ответа. На самом деле никто мне ничего такого не предлагал и вообще такое предложение было бы подобно издевательству, как написали некоторые мои друзья", – написал Сависаар во вторник вечером в соцмедиа.

"На местных выборах за общий список голосовать нельзя. Можно голосовать за списки по городским районам. В Таллинне, как известно, восемь районов. Что касается общего списка, то он формируется без какого-либо голосования путем распределения компенсационных мандатов, если они вообще будут. Хочу поправить тех, кто хочет этой историей ввести людей в заблуждение и получить голоса моих сторонников", – добавил он.