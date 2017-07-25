В Епископском саду в Таллинне появятся дополнительные скамейки и освещение

От главной вымощенной дорожки появятся диагональные ответвления, вдоль которых будут установлены скамейки, появится дополнительное освещение. В порядок будет приведено каменное ограждение смотровой платформы, будут приняты меры для пресечения стоянки в парковой зоне автомобилей. На гранитных плитах главной дорожки появятся отметки 14 точек остановки Христа по пути на Голгофу. Созданы будут и площадки для будущих скульптур. Все эти работы планируется завершить в октябре.

Таллинский коммунальный департамент объявил тендер на реализацию этого плана, заявки на участие в котором следует подать до 1 августа.

Епископский сад находится на западной стороне Вышгорода, прямо около Домского собора. Он в основном используется как смотровая площадка, с которой открывается вид на пруд Шнелли, нижний парк и Балтийский вокзал.