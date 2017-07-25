ERM рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны государства

Эстонский национальный музей (ERM) намерен просить государство о дополнительном финансировании. Справиться с убытками не помогло и повышение стоимости за вход на экспозиции, передает "Актуальная камера".

Расходы на деятельность Эстонского национального музея в этом году составят 7,3 млн евро: из этой суммы 4 млн евро будет покрыто из государственного бюджета, а остальная часть поступит из заработанных музеем доходов.

В следующем году администрация музея вплотную займется обустройством прилегающей к зданию территории, и поэтому намерена ходатайствовать об увеличении государственного финансирования на 10-20%.

"Мы вписали в бюджет на следующие годы ходатайство на несколько сотен тысяч евро в связи с тем, что мы хотим получить государственную поддержку, к примеру, на закупку уличных павильонов", – сказал директор Эстонского национального музея Тынис Лукас.

Министерство культуры пока не обещает, что растущий аппетит самого дорогостоящего музея страны будет удовлетворен: крупных инвестиций ждут и другие культурные учреждения страны. Вице-канцлер министерства Тарви Ситс считает, что объекты, не являющиеся базовой составляющей музея, следует финансировать из собственных доходов учреждения.

"Лично я не представляю себе, чтобы мы занялись развитием ERM, при этом не построив фонды для другого музея, либо не приведя их в порядок", – отметил Тарви Ситс.