В воскресенье в Эстонию прибудет вице-президент США Майк Пенс

В конце недели, в воскресенье, в Эстонию с официальным визитом прибудет вице-президент США Майк Пенс.

48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию, Майк Пенс прибудет в Эстонию в воскресенье, 30 июля, и в этот день встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Утром в понедельник, 31 июля, вице-президент США встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Кроме этого, Пенс посетит Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Майк Пенс вступил в должность вице-президента США 20 января 2017 года. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.