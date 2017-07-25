Юные избиратели Эстонии готовятся пойти на выборы во всеоружии

К осенним выборам в местные самоуправления готовятся не только видные политики, но и школьники: с этого года отправиться на избирательные участки смогут 16-17-летние жители страны. Сделать свободный и независимый выбор молодежи помогут участники проекта "Молодые стражи выборов", передает "Актуальная камера".

Муниципальные выборы в этом году впервые пройдут со сниженной возрастной границей, т.е. в них смогут принять участие молодые люди в возрасте 16-17 лет, которых сейчас насчитывается примерно 24 000. Чтобы расширить политический кругозор подростков, сейчас проводится множество тематических мероприятий.

"Начался проект "Молодые стражи выборов", цель которого привлечь молодежь по всей Эстонии к сохранению нейтральной обстановки в школах во время выборов. Сейчас это очень важно, так как теперь могут голосовать 16-17-летние, которые ранее не были в поле зрения политиков. Важно помнить, что школа – это прежде всего образовательное учреждение", – сказала руководитель проекта Хелийс Немсицверидзе.

Проект молодых наблюдателей за выборами поможет молодежи не только принять участие в выборах, но и взять на себя ответственность за соблюдение надлежащей прозрачности.

"Уже заметно, что партии стали уделять больше внимания молодежи. Например, недавно центристы представили свою платформу, где были озвучены предложения, ориентированные на проживающую в Таллинне молодежь. Партии знают, что у них теперь есть новый избиратель, и этому избирателю уже делаются предложения", – отметил председатель правления Объединения молодежных организаций Эстонии Иво Висак.

В начале августа Министерство образования и науки планирует опубликовать соответствующее руководство. Согласно памятке, политики должны будут посещать школы только во внеучебное время. Кроме этого, на встрече должны быть представлены кандидаты от разных партий.

В рамках проекта " Молодые стражи выборов" было привлечено 200 молодых людей со всей Эстонии, в том числе и русскоязычных.