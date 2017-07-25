ЕС продлил морскую операцию по спасению мигрантов до конца 2018 года

Евросоюз продлил до конца декабря 2018 года военно-морскую операцию Sophia (Eunavfor Med) по спасению терпящих бедствие судов с мигрантами и борьбе с нелегальными перевозчиками людей в Средиземном море, сообщил Совет ЕС.

В рамках этой операции осуществляются также две вспомогательные задачи – подготовка сотрудников службы береговой охраны для Ливии, которая служит отправной зоной для направляющихся в Европу мигрантов, а также контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, передает ТАСС.

"25 июля Совет продлил мандат операции Sophia до 31 декабря 2018 года. Совет ЕС также принял решение создать специальный механизм для обеспечения наблюдения за эффективностью подготовки сотрудников службы береговой охраны Ливии, а также осуществлять сбор информации о нелегальном экспорте сырой нефти из Ливии", – говорится в заявлении.

По официальным данным, с октября 2015 года участникам операции удалось арестовать 110 перевозчиков людей, ликвидировать 470 плавсредств, используемых для перевозки мигрантов, а также спасти около 40 000 человек, терпевших бедствие.

Продление мандата этой операции откладывалось с весны этого года, в частности, из-за позиции Италии, которая считает операцию крайне неэффективной. На практике, военные корабли ЕС спасают суда и лодки с мигрантами все ближе и ближе к ливийскому побережью, после чего сами привозят спасенных на территорию ЕС. Практическим результатом действий европейских пограничников стало быстрое снижение качества судов, на которых мигрантов отправляют в море: если в 2015 году это еще были старые, но, обычно, приспособленные для моря рыбацкие суда и баркасы, то сегодня – это плоты и надувные лодки.

С начала этого года поток мигрантов в Евросоюз вновь начал быстро расти. Их основной маршрут проходит через территорию Ливии и Средиземное море в Италию. По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года по этому маршруту превысило 95 000 человек. При этом более 2100 погибли или пропали без вести в пути.