Памятка в сезон активности клещей: что нужно знать о клещевых инфекциях и как их избежать

Заведующая отделом эпидемиологии Департамента здоровья Ирина Донченко рассказала "Актуальной камере", как свести к минимуму возможность заражения клещевыми инфекциями, не отказываясь при этом от отдыха на природе.

"Если вы собираетесь пойти в лес или на поле и знаете, что там будет высокая трава, в которой могут быть клещи, то рекомендуется надевать светлую одежду с длинными рукавами. Брюки длинные, заправленные в носки. То есть надо уменьшить возможность попадания клещей на кожу человека", – сказала Ирина Донченко.

Очень важно внимательно осмотреть себя, придя с прогулки на природе. Если клещ впился, его надо как можно скорее удалить. Вирус энцефалита проникает в кровь в течение нескольких часов, а бактерии боррелиоза на это требуется приблизительно двое суток.

"Нельзя сказать, что от клещевого энцефалита вообще никакого лечения нет. Отсутствует специфическое лечение, – пояснила Донченко. – При клещевом боррелиозе используется лечение антибиотиками. Чем дольше откладывается время постановки диагноза, тем больше возрастает вероятность возникновения осложнений".

Важно запомнить день, когда впился клещ, и в течение нескольких недель отслеживать свое состояние. При первых симптомах боррелиоза, которые похожи на простуду, а также при покраснении кожи вокруг укуса следует немедленно обратиться к врачу. Единственное эффективное средство предотвращения энцефалита – это прививка. Правда, сделана она должна быть до активизации клещей, то есть в начале весны.

По сообщениям Департамента здоровья, только в первые недели июля в Эстонии клещевой энцефалит был зарегистрирован у семерых человек, а боррелиоз – у 103. Для сравнения, например, с января по июнь было выявлено 262 случая заражения боррелиозом.