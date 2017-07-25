В Ляэне-Вирумаа пчелы погибли из-за использования запрещенного пестицида на рапсовом поле

Причиной массовой гибели пчел в Ляэне-Вируском уезде стал запрещенный пестицид диметоат, передает "Актуальная камера".

По данным экспертов Департамента сельского хозяйства, вещество использовали при выращивании рапса: когда он зацвел, то заманил пчел на верную смерть.

В пробах, взятых на пасеках Ярваского и Тартуского уездов, следов запрещенного химиката не нашли.

Напомним, в первой половине июля в Эстонии зафиксировали пять случаев массовой гибели пчел в четырех уездах. Департамент сельского хозяйства дело не закрывает: поиски причастных к отравлению насекомых идут полным ходом.