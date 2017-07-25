Актуальная камера 25.07.2017 (20:00)

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков (Центристская партия) с понедельника, 24 июля, приступил к работе на посту заместителя старейшины таллиннского района Мустамяэ.
К осенним выборам в местные самоуправления готовятся не только видные политики, но и школьники: с этого года отправиться на избирательные участки смогут 16-17-летние жители страны. Сделать свободный и независимый выбор молодежи помогут участники проекта "Молодые стражи выборов", передает "Актуальная камера".
Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".