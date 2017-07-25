Актуальная камера 25.07.2017 (20:00)

Время от времени хочется провести бессмысленный вечер у бессмысленного телевизора. Посмотреть сериал (все три сезона) и даже заплакать, когда в финале все между собой поженятся. Эта постыдная слабость сродни чтению детективов и дамских романов (до этого я пока не доросла). Российские сериалы у нас перебиваются нашей родной, эстонской, переведенной на русский язык рекламой. В последнее время наш производитель в этих рекламных вставках активно рекламирует "блюда из внешней и внутренней свинины".