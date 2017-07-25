Уроженка Сирии о причине отъезда беженцев: зарплаты недостаточно, чтобы прожить в Эстонии

Беженцы, прибывшие в Эстонию по европейской миграционной квоте, не задерживаются в стране из-за низких зарплат, отсутствия рабочих мест и сложного эстонского языка, сказала "Актуальной камере" уроженка Сирии.

Основная причина, почему мигранты покидают Эстонию – низкие зарплаты, утверждает 26-летняя уроженка Сирии Алаа. Девушка не раз общалась с другими семьями.

"Зарплаты недостаточно, чтобы проживать в Эстонии. Вторая причина – отсутствие рабочих мест. Беженцы говорят, что если даже местные жители не могут найти здесь работу, то каким образом это должно получиться у них. Также они говорят, что эстонский язык очень сложный", – сказала беженка из Сирии Алаа.

В основном покинувшие страну беженцы проживали в южной части Эстонии, где обустроиться им помогает организация "Эстонская помощь беженцам". Но проблема не в организации, как говорит ее руководитель Ээро Янсон, а в изначально неправильном подходе к размещению беженцев.

"При расселении беженцев никто не учитывает, какой у них опыт работы, образование и вообще, подходит ли им местное самоуправление, куда их направляют. Сейчас мы руководствуемся тем, где есть подходящая квартира, но это не может быть главным критерием", – пояснил председатель правления НКО "Эстонская помощь беженцам" Ээро Янсон.

Некоторые семьи прежде, чем переехать в Германию, подумывали о переезде в Таллинн. Отсутствие общин – еще одна причина покинуть Эстонию.

"Многие семьи из Сирии отправились в Германию. Когда в Эстонию приезжает какая-нибудь семья, то люди быстро понимают, что здесь у них никого нет. Они хотят быть вместе с своими большими семьями в Германии", – отметила Алаа.

Прибывшие в Эстонию семьи охотно верят близким, которые обещают за границей молочные реки и кисельные берега.

"Существуют мифы, и многие хотят испытать удачу. Они знают о рисках и все же едут туда, где есть общины", – добавил Янсон.

Двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев. Пока приняты 161 человек. По данным Министерства социальных дел, по состоянию на конец июля допустимую норму пребывания за границей – 90 дней – превысили 49 военных беженцев. Еще 30 находятся в так называемом "рейсе", то есть за пределами Эстонии. Это почти половина от всех прибывших в Эстонию.

До конца года Эстония должна принять 389 военных беженцев.