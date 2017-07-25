Слушания в Европарламенте по вопросу о негражданах откладываются ({{commentsTotal}})
Слушания в Европарламенте по вопросу о негражданах в Эстонии и Латвии, инициированные эстонским европарламентарием Яной Тоом и ее латвийскими коллегами Татьяной Жданок и Андреем Мамымкиным, перенесены на конец текущего, начало следующего года. Точная дата рассмотрения вопроса неграждан, по словам Яны Тоом, будет, по всей вероятности, назначена после завершения выборов в местные органы власти. Тему продолжит Маргарита Черняева.