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Слушания в Европарламенте по вопросу о негражданах откладываются ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Слушания в Европарламенте по вопросу о негражданах в Эстонии и Латвии, инициированные эстонским европарламентарием Яной Тоом и ее латвийскими коллегами Татьяной Жданок и Андреем Мамымкиным, перенесены на конец текущего, начало следующего года. Точная дата рассмотрения вопроса неграждан, по словам Яны Тоом, будет, по всей вероятности, назначена после завершения выборов в местные органы власти. Тему продолжит Маргарита Черняева.



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