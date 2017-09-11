Еженедельно по четвергам, в 12:00, начиная с 14 сентября, портал RUS.ERR.EE показывал в режиме онлайн политические баталии между представителями разных политических сил, баллотирующихся на предстоящих муниципальных выборах.

В баттле участвовали два политика - представители разных партий или избирательных союзов, наиболее противоборствующих друг другу.

Модерировал противостояние журналист RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Выступление участников оценивало жюри, в состав которого вошли журналисты, политологи, молодые люди с активной гражданской позицией, хорошо известные по участию в общественных дебатах.

Серия поединков открылась противоборством Евгения Криштафовича (Избирательный союз "Город-Метро", баллотируется по округу "Кесклинн" в Таллинне) и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн", баллотируется по округу Хааберсти).

В баттле 21 сентября приняли участие Мария Юферева (Центристская партия, баллотируется по округу "Ласнамяэ") и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн", баллотируется по тому же округу).

В противостоянии 28 сентября сошлись идущий по списку Партии реформ Денис Бородич (баллотируется вторым номером в избирательном списке "Ласнамяэ") и Ольга Сытник (беспартийная, идет на выборы по списку Социал-демократической партии в столичном районе Мустамяэ).

Заключительный поединок состоялся 5 октября. В студию порталов новостей пришли член Объединенной левой партии Эстонии Владимир Илляшевич (баллотируется в Мустамяэ) и Николай Якобишвили, который баллотируется по списку EKRE в столичном районе Кристийне.

Как говорит ответственный редактор портала rus.err.ee Екатерина Таклая, идея выросла из желания предложить публике традиционные политические дебаты в более современной упаковке, особенно, учитывая, что в этом году голосовать на выборах может и 16-летняя молодежь.

"Онлайн - самая передовая и быстро меняющаяся на сегодняшний день платформа СМИ, поэтому здесь уместно экспериментировать и предлагать более легкие и короткие (25 минут) форматы, которые, надеемся, поймет и оценит молодой избиратель. Оппонентов подбираем по степени конфликтности - хотим, чтобы было не скучно. Оксимирона против Гнойного (самый популярный рэп-баттл - 22 млн просмотров в youtube) пообещать не рискну - у нас не рэп, но тоже будет жарко. На данный момент согласие на участие в нашем проекте дали, например, Мария Юферева и Ольга Иванова", - уточнила главред rus.err.ee.