Нарва с 22 сентября по 21 декабря будет "Осенней столицей" Эстонии. На протяжении этого времени Нарва станет центром культурной жизни, где пройдет множество самых разноплановых мероприятий.

Программа "Осенней столицы" наполнена концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями. Каждый зритель найдёт для себя что-то по вкусу и интересу.

Первым мероприятием будет Midnight opera на сцене культурного центра "Женева". Впервые в Нарве и в Эстонии будет показан этот необычный проект - театр на расстоянии вытянутой руки, интерактивная опера, где каждый зритель в любой момент может оказаться вовлеченным в театральное действо. Солисты Мариинского театра в сопровождении Нарвского городского симфонического оркестра поют прямо перед зрителями, разбивая все оперные стереотипы и превращая исполнение классических произведений в незабываемое захватывающее шоу.

Театр

Одним из ярчайших и ожидаемых культурных событий этой осени станет открытие театрального фестиваля "Золотая маска в Эстонии". 5 октября на сцене культурного центра "Женева" будет показан спектакль "Кафе Идиот" театра "Балет Москва" по мотивам романа Федора Достоевского. Год назад постановка стала лучшей в номинации "современный танец". Работа известного в Эстонии хореографа Саши Пепеляева адресована широкой аудитории и будет интересна всем, кто открыт к новым формам и свободной интерпретации классики.

Музыка

От классики до рока, от фолка до джаза прозвучит Осенняя столица на всех площадках города.

Фестиваль джазовой музыки "Festival IDeeJazz'17", который пройдёт впервые в Нарве, займёт самые необычные площадки (сцены) города - Нарвская арт-резиденция, пляжное здание Липовой ямки, Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвский музей и арт-клуб "Ро-Ро". Это станет настоящим подарком для всех ценителей жанра и еще одним знаковым мероприятием в рамках культурной программы. IDeeJazz предложит насыщенную хорошими идеями музыку мирового уровня.

В Нарвском колледже Тартуского университета состоится благотворительный рок-фестиваль с участием нарвских рок-групп и гостей из Карелии. А на двух этажах популярного нарвского арт-клуба "Рo-Рo" пройдёт двухдневный рок-фестиваль "Грачи возвращаются". В фестивале примут участие более 20-ти нарвских групп, а также гости из Эстонии, Санкт-Петербурга и Прибалтики.

Ряд совершенно новых концертов наполнит программу Осенней столицы особым колоритом и удивит искушённую публику новым звучанием. В исполнении петербургской фолк-группы "Добраночь" прозвучат фольклорные мотивы народов Балканского полуострова. Вы услышите сербские, греческие, еврейские, болгарские, цыганские и многие другие песни в совершенно новой обработке разношерстных, но безмерно талантливых музыкантов.

Поклонники классической музыки непременно отправятся на концерты Нарвского городского симфонического оркестра. Концерты можно посетить всей семьей, поскольку для детей предусмотрена отдельная программа - большой концерт-представление "Для всей семьи и чтеца с оркестром", где младшим слушателям и их родителям будет представлена музыкальная сказка Ганса Христиана Андерсена "Соловей" в сопровождении оркестра.

Также запланирована серия концертов классической музыки под общим названием "Осенние мелодии", которая пройдет в Нарвском замке. В сотрудничестве с Eesti Kontsert будут представлены два концерта с участием Камерного хора Эстонской филармонии и гостей из Китая – квартет Pantoum Piano Quartet.

Для детей

Таллиннский музыкальный театр Sakala Laululapsed представит музыкальный спектакль "Шрек. Приключения продолжаются!" для детей и взрослых.

История волшебных превращений знакомых героев, их злоключений и победы добра над злом сопровождается танцами и песнями в живом вокальном исполнении. А также с участием таллиннской и нарвской молодёжи пройдёт большой концерт "Наше Евровидение: поют дети", посвященный 100-летию Эстонской Республики. Юные талантливые вокалисты исполнят песни на эстонском и английском языках эстонских композиторов, чьи песни звучали на международном конкурсе Евровидение.

Театр Giraffe Royal этой осенью подготовил фестиваль современной клоунады Anima Allegra. Это уникальная программа, представляющая из себя тончайший синтез пантомимы и клоунады в интеллигентном исполнении лучших артистов Санкт-Петербурга и театра "Королевский Жираф", а также предрождественский вечер кукольного искусства и культуры.

Выставки

В сентябре в Нарве пройдёт III Международный лагерь художников "Narva ART". Мастера из Латвии, Литвы, России и Эстонии познакомятся с древней историей города и его изумительными пейзажами. Выставка по итогам недельного пленэра будет представлена в Доме Свободного творчества.

Помимо новых событий, в программу войдут и традиционные, любимые публикой яркие культурные и спортивные мероприятия с которыми можно познакомится на городском сайте.

Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".