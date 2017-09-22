Харьюский уездный суд в пятницу признал 20-летнего беженца из Сирии виновным в поджоге жены и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Дело рассматривалось на закрытом заседании суда, но оглашение приговора было публичным, сообщил в пятницу, 22 сентября.

Защитник Моххамада присяжный адвокат Алар Нейланд сказал порталу ERR Uudised, что решение оспорить решение уездного суда будет принято после ознакомления с мотивированным решением. По его мнению, с этим делом надо идти дальше. "Решение об оспаривании примет все же Кован Моххамад", – сказал Нейланд.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Кована Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений его супруге, после чего в течение четырех месяцев сохранялась угроза ее жизни и здоровью.

В суде прокурор предъявил ему также обвинение в применении физического насилия, причинившего боль и вред здоровью, которое он неоднократно совершал в отношении близкого или зависимого человека.

Моххамад признал себя виновным в более легком преступлении, в тяжелом – нет.

Суд счел, что вина Моххамада в обоих преступлениях доказана.

Обвиняемый признал, что он неоднократно бил пострадавшую, возможно, 100 раз деревянной планкой.

Пострадавшая дала в суде показания, что обвиняемый и ранее применял насилие по отношению к ней.

При вынесении решения суд учел, что была угроза жизни и длительные проблемы со здоровьем, которые, по словам пострадавшей, продолжаются до сих пор.

Пострадавшая находилась в коме два месяца, была в больнице пять месяцев, ей сделали шесть операций.

Следствие выявило также несколько отягчающих обстоятельств – семейная и прочая зависимость, присутствие несовершеннолетнего, мотив ревности и особая жестокость, а также унижение пострадавшей.

Суд счел, что происшествие было не спонтанным, а запланированным – обвиняемый искал в интернете информацию о том, как наказать жену, смотрел фильм на эту тему и купил бензин.

Согласно обвинению, 7 марта в квартире на улице Маяка в Таллинне Моххамад из ревности хотел проучить жену и причинил ей сильную физическую боль и глубокие ожоги.

Моххамад купил в магазине бензин для очистки поверхностей, после чего в присутствии дочери связал жену четырьмя полотенцами, облил ее бензином и поджег зажигалкой.

Моххамад находится под стражей с 10 марта.

Семья сирийцев прибыла в Эстонию из Греции в июне прошлого года по системе квот на перераспределение беженцев в Европейском союзе.

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