Директор Образовательной коллегии Маарьямаа Майре Реэст, привлекшая внимание общественности в связи с жалобами на плохое поведение подростков из спецшколы, покинет свой пост по соглашению с Министерством образования и науки.

Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщило министерство образования, передает новостной портал ERR.

Согласно сообщению, трудовой договор с Реэст будет расторгнут по соглашению сторон, при этом причины ухода директора спецшколы в отставку комментироваться не будут.

До назначения нового директора учреждение временно возглавит опытный эксперт по организации обучения детей с особыми потребностями и проблемным поведением Пилле Вайксаар.

Министерство также пригласило в спецшколу работников других государственных учебных учреждений с большим опытом работы с детьми с проблемным поведением. Они должны будут предоставить работникам школы в Каагвере поддержку, обратную связь и рекомендации с целью быстро восстановить в школе нормальную учебную и рабочую среду.

Представители министерства в пятницу также проведут встречу с работниками Образовательной коллегии Маарьямаа, жителями деревни Каагвере и руководством волости.

На прошлой неделе стало известно о жалобе жителей деревни Каагвере в министерство образования, в которой они обращали внимание на поведение учащихся спецшколы. По мнению местных жителей, эти подростки фактически оказались на положении беспризорных, и жители деревни опасаются не только за безопасность своих детей, но и учащихся спецшколы.

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