Как сообщается на сайте ФИФА, в эту тройку вошел португалец Криштиану Роналду (выступает в команде "Реал", Испания), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания), бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция), передает Интерфакс.

Церемония награждения пройдет 23 октября в Лондоне.

Здесь же назовут лауреатов в ряде других номинациях. В частности, на звание лучшего тренера мужской команды претендует итальянцы Массимиллиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Антонио Конте ("Челси", Англия), француз Зинедин Зидан ("Реал").

На звание лучшего голкипера претендуют итальянец Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), костариканец Кейлор Навас ("Реал"), немец Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

В прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал Роналду, он получил награду в четвертый раз. Пять раз лучшим был признан Месси.