LIVE в 19:00: в предвыборной студии Нарвы будут дебатировать кандидаты из Силламяэ ({{commentsTotal}})
В понедельник, в 19:00, в Нарвской студии ETV+ состоятся дебаты первых номеров избирательных списков по Силламяэ, следить за которыми можно будет как в эфире ETV+, так и на портале rus.err.ee.
В гости к ведущим Сергею Степанову и Юрию Николаеву придут председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова (баллотируется по списку Центриской партии) и оппозиционный депутат городского собрания Олег Култаев (представляет Избирательный союз Эдгара Сависаара).
Дебаты пройдут в два раунда по темам:
- развитие предпринимательства и создание рабочих мест;
- развитие городской среды проживания (городское хозяйство и благоустройство).
Самые интересные моменты дебатов и их полная видеозапись будут позднее доступны на нашем портале.