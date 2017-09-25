Дебаты состояли из двух раундов. В первом раунде участники обсудили тему развития предпринимательства и создание рабочих мест в городе. Во второй части речь шла о благоустройстве города.

При обсуждении темы благоустройства города оппоненты оживились. Олег Култаев больше критиковал городские власти. Однако Елена Коршунова, как их представитель, парировала упреки.

В начале раунда участникам дебатов было дано по две минуты, чтобы представить свое видение по заявленной теме.

Олег Култаев перечислил проблемные места в городе, которые необходимо благоустроить. Правда о том, как это сделать, он не сказал, отправив зрителей читать программу избирательного союза.

Елена Коршунова в свою очередь в основном говорила о том, что в городе сделано хорошего. Она не отрицает наличие проблем, но сослалась на то, что денег в городском бюджете на все не хватает. Не забыла председатель городского собрания Силламяэ и уколоть своего оппонента. "Если люди любят свой город, они заботятся о его имидже. Но если наш депутат говорит о городе только плохо и обязательно с высокой трибуны, то надо спросить, а любит ли он свой город".

Оппозиционный депутат парировал выпад. "Когда Елена Николаевна говорит о том, что я плохо отзываюсь о городе и делает вывод, что я его не люблю, у меня вопрос к ней, а не смешиваете ли вы (свой) стиль (управления) и собственную власть с городом? Мы говорим, что вы плохо управляете и не справляетесь со своими обязанностями".

Долги за отопление

В качестве примера Култаев привел историю с погашением в 2011 году долгов жителей Силламяэ за отопление перед местной ТЭЦ. Тогда предприятия накануне отопительного сезона пригрозило не включать отопление, если не будут погашен долг муниципальной фирмы МЕКЕ за теплоэнергию. Из городского бюджета местные власти перечислили в муниципальную фиму МЕКЕ (управляет жилым фондом в городе) 125 000 евро.

"Договор был составлен Коршуновой таким образом, что эти деньги можно не возвращать. В бюджете этих денег нет и не будет. Их надо вернуть, но мы не можем. Договор так составлен", - сказал Култаев.

Коршунова сказала, что ее оппонент преувеличивает ее полномочия. "Вы обозначили сумму - 125 000 евро, из которых 53 000 евро было направлено на погашение долгов умерших за 12 лет жителей города Силламяэ. То есть 72 000 действительно по договору специального финансирования были переданы муниципальному предприятию МЕКЕ, поскольку продавец тепла потребовал на тот момент полной оплаты".

Култаев спросил про продажу квартир умерших людей. На это Коршунова недовольно спросила про стоимость квартир и время, необходимое на оформление наследства. "Вы знаете, сколько лет идет наследственное производство? Не передергивайте".

Дальше разговор перешел на личности. Корушнова спросила у Култаева о наличии у него финансовых обязательств, которые он не выполняет. Он ответил утвердительно, однако добавил, что это его личные обязательства, и он их ни на кого не перекладывает.

"У людей тоже есть такие же финансовые обязательства, иногда недоплаты за тепло. У каждого могут быть долги, - сказала Коршунова. - Каждый дом зимой платит примерно 4000 - 5000 евро. Даже если 400-500 евро не доплачивают, а у нас 200 домов, посчитайте, сколько получится".

В свою очередь Култаев сказал, что квартирные товарищества с долгами справлялись сами и за них никто не платил. (МЕКЕ управляет домами, где нет квартирных товариществ).

Качество воды

Не менее жаркой дискуссия получилась вокруг темы качества питьевой воды. Коршунова сказала, что ее оппонент, распространяя информацию о проблемах с водой в городе, передергивает. "Из кранов течет черная вода, пить невозможно, вложили в обновление трубы много денег, а результата никакого. Кричат несколько дней, а потом выясняется, что это была промывка бойлера и источник черной воды не тот, на который указывает Култаев". Коршунова утверждает, что в результате многолетнего проекта в городе поменяли 40% труб и качество воды улучшилось.

"Водный проект — это больная тема. Видео (качества воды), о которых говорит Коршунова были сняты в разное время. И воду брали на входе в дом представители департамента здоровья, там видно, что течет ржавая вода (видео снято полтора года назад). Эти летом председатель квартирного товарищества открывает кран на входе в дом — течет коричневая вода. Претензии к качеству воды есть, поэтому нельзя белое называть черным, а черное белым", - парировал Култаев.

В ответ Коршунова сказала, что она не отрицает наличие проблемы. "Я говорила только о том, что было заменено 40% труб".

Култаев указал на то, что в рамках водного проекта городу достался большой кредит. "18 млн евро на реновацию, из них 4,6 млн евро из городского бюджета. Водоканал получил активы, а город долги. В этом году мы добились, чтобы кредит переоформили на водоканал, хотя почему-то водоканалу передали только половину кредита. Департамент конкуренции на наш запрос прямо ответил, что мы сделали подарок акционерному обществу".

По словам Коршуновой, оппозиция не могла не знать, что на момент начала проекта водоканалу никто кредит не дал бы, потому что у него не было активов. И фонд KIK рассматривал только один вариант — город берет кредит. "Я это и не отрицаю", - сказал Култаев.

Коршунова указала на то, что передача 50% кредита из городского бюджета водоканалу повлекла за собой 27%-ый рост цены на воду. "Если бы переложили весь кредит, то сколько тогда бы стоила вода? Почему вы об этом не говорите?"

"Повышение стоимости воды было заложено в самой программе по обновлению водного хозяйства. Вы это повышение цены заложили (тогда)", - ответил Култаев.

В итоге зрители победу в этих дебатах отдали Елене Коршуновой.

Дебаты провели журналисты Сергей Степанов и Юрий Николаев.