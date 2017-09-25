В дебатах кандидатов из Силламяэ зрители победу отдали Елене Коршуновой

В Нарвской студии ETV+ прошли дебаты первых номеров избирательных списков по Силламяэ - Елены Коршуновой (Центристская партия) и Олега Култаева (Избирательный союз Эдгара Сависаара). Зрители телеканала, смотревшие эти дебаты, отдали предпочтение Коршуновой.

Дебаты состояли из двух раундов. В первом раунде участники обсудили тему развития предпринимательства и создание рабочих мест в городе. Во второй части речь шла о благоустройстве города.

Елена Коршунова в обоих раундах ссылалась на то, что уже было сделано в городе или на то, что запланировано сделать, поэтому ей легкой было приводить примеры и аргументировать свои заявления, а так же она уверено отвечала на критику.

Олег Култаев в обоих раундах не использовал возможность привести примеры того, что собирается сделать избирательный союз, ограничившись общими словами и сказав, что подробнее можно узнать в предвыборной программе союза.

По некоторым вопросам мнения оппонентов были схожи - в вопросе экологически опасных предприятий и в вопросе решения проблемы длительных безработных.

При обсуждении темы благоустройства города оппоненты оживились. Олег Култаев больше критиковал городские власти. Однако Елена Коршунова, как их представитель, парировала упреки.

В итоге зрители победу в этих дебатах отдали Елене Коршуновой.

Дебаты провели Сергей Степанов и Юрий Николаев.