Подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс побывал на учениях "Запад-2017" в качестве наблюдателя и рассказал "Актуальной камере" о своих впечатлениях. Поскольку в учениях было задействовано не более 13 тысяч военнослужащих, то, согласно Венской конвенции, принимающая сторона не представила наблюдателям детального обзора.

Каупо Кийс побывал в Белоруссии на учениях "Запад-2017" в качестве приглашенного наблюдателя. Офицер эстонской армии помимо прочего увидел как отрабатывается выведение из строя аэродрома террористов и его уничтожение. Некоторые нюансы удивили подполковника.

"Каким образом посреди Белоруссии может неожиданно возникнуть террористический аэродром? Здесь имеются локаторы, и вдруг террористы построили целый аэродром. Характер учений наземных войск был похож на те, что мы проводим в Эстонии, однако та огневая мощь, которую нам показали, была внушительной. В финальной фазе эстонских учений мы не практикуем боевые выстрелы. Мы их проводим в другое время", - рассказал Подполковник Сил обороны Эстонии Каупо Кийс.

По словам Кийса, на последнем этапе учений, который впечатлил его своей огневой мощью, присутствовал президент Белоруссии.

По оценке военного, формально требования Венского документа о прозрачности учений были соблюдены, поэтому наблюдатели общались только с высшими офицерами, а за техникой следили с наблюдательного пункта.

"Если бы в этих учениях были задействованы более 13 тысяч участников, то условия были бы другие. Мы не могли поговорить, например, со служащими срочной службы, узнать у них, что они думают об учениях, об условиях или о сотрудничестве. Эти вопросы остались без ответа", - добавил Кийс.

Всю информацию о проведении учений наблюдатели из 7 стран получали от белорусов, хотя на месте был и представитель Вооруженных сил России.

Кийс заверил, что уровень подготовки военных, участвовавших в учениях "Запад-2017", не уступает стандартам НАТО.