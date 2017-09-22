В воскресенье, 24 сентября, с 6:00 до 19:00 будет закрыт проезд на автомобиле по Пярнускому шоссе с площади Виру до перекрестка с улицей Суур-Карья и Г. Отса (около Эстонского драмтеатра). Движение будет изменено и на бульварах Эстония и Каарли, а также на их пересечении с Пярнуским шоссе.

Ограничения затронут и движение автомобилей в Старом городе вблизи перекрытого участка, например, с улиц Валли и Вяйке-Карья не будет выезда на Пярнуское шоссе.

Трамвайное сообщение в День без автомобиля ограничено не будет. Трамвайная остановка "Виру" будет перенесена ближе к площади Виру.

24 сентября все пользователи единого проездного билета смогут ездить в городском транспорте Таллинна бесплатно, независимо от места проживания.

С 10:00 до 16:00 на закрытом участке Пярнуского шоссе пройдут мероприятия Дня без автомобиля.