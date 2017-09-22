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Тренер "Калев/Крамо": македонский "Сокол" оказался неудобным соперником ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев
Баскетболисты
Баскетболисты "Калев/Крамо" Автор: Сийм Семискар/ERR SPORT
Спорт

Баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" по сумме двух матчей вышли во второй квалификационный круг Лиги чемпионов ФИБА. Однако в ответном поединке на своей площадке "Калев" уступил македонскому "Соколу" - 78:81, передает "Актуальная камера".

Первый домашний официальный матч в новом сезоне получился для чемпиона Эстонии тяжелым. В столичном Saku Suurhall баскетболисты "Калев/Крамо" и их болельщики рассчитывали на победу. Тем более, что первый матч с македонским "Соколом" в гостях завершился победой с разницей в восемь очков. Однако в Таллинне все пошло иначе, дальние броски у наших не шли, а гости успешно защищались и выиграли первую четверть - 14:13. Но первая половина осталась за "Калевом" - 36:35.

"В этом смысле, соперник для нас оказался неудобным. У них высокие игроки с хорошим дальним броском, тактически играли широко, очень сильна индивидуально пара защитников. Они несколько раз обыгрывали наших один в один. Против такой команды тяжело играть в классической защите", - пояснил главный тренер БК "Калев/Крамо" Алар Варрак.

Во второй половине шла равная игра, вперед выходила то одна команда, то другая. Наши баскетболисты долго не могли найти слабые стороны соперника, но, тем не менее, в итоге смогли удержать нужный для себя счет. Проиграв в разницей в три очка - 78:81, "Калев/Крамо" все-таки смог обеспечить себе выход в следующий круг Лиги чемпионов.

В составе "Калева" отличился Бранко Миркович, набравший 17 очков, у гостей - Джейлон Браун набрал 19 очков.

"Задача остается - попасть в основной турнир Лиги чемпионов. Мы занимаемся вместе почти месяц, и, конечно, с каждым днем команда будет прогрессировать, но нам больше нельзя так проваливаться, этого времени должно хватить", - добавил Алар Варрак.

Следующим соперником чемпионов Эстонии будет чемпион Венгрии - клуб "Альба Фехервар". Первый матч состоится в Saku Suurhall уже в это воскресенье. Ответная игра - 5 октября в Венгрии.

Редактор: Надежда Берсенёва

калев/крамобаскетбол


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