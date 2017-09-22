С наступление астрономической осени в Эстонию вернулось лето. Завтра будет очень солнечно и тепло, передает "Актуальная камера".

Предстоящей ночью - небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха 7...13°C.

Днем солнечная или малооблачная сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 16...20°C.