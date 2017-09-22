Ряд специалистов и преподавателей права всерьез обеспокоены судьбой правоведения в Тартуском университете. Факультет в последние годы столкнулся как с финансовыми проблемами, так и с нехваткой кадров, передает "Актуальная камера".

Преподаватели права и выпускники тартуского юрфака обеспокоены судьбой родного факультета. В последние годы после университетской реформы, когда все факультеты объединили в 4 крупных факультета, финансирование юридической специальности, утратившей свою независимость, сократилось.

На днях поступило предложение наделить юрфак особым статусом народной специальности. На данный момент такой статус в Тартуском университете имеют эстонская филология, этнология и история Эстонии.

"В число этих дисциплин, которые называются народными, планируется включить и эстонское право. И если это так, то на основании сегодняшнего законодательства, действительно увеличивается финансирование учебы в Тартуском университете", - пояснил присяжный адвокат Юри Райдла.

Главная проблема на данный момент - это нехватка кадров из-за низких зарплат преподавателей. Однако, не факт, что проблему удастся решить и привлечь инвестиции, только придав тартускому юрфаку особый народный статус.

"Есть ряд специальностей, которые государство финансирует отдельно напрямую. По закону мы обязаны особо поддерживать и развивать некоторые специальности. Но деньги для этого мы берем из общей суммы, которую получаем от государства", - сказал ректор Тартуского университета Волли Калм.

Помимо Тартуского университета право преподают в Таллиннском техническом и Таллиннском университетах. Однако, их возможный особый статус юридической специальности в Тартуском университете и конкуренция не пугают.

"Изначально наша программа была с международным акцентом. Большинство наших студентов иностранцы, как и преподаватели. Мы и дальше хотели бы продолжить преподавание права, как международной дисциплины и делать это на английском языке. Поэтому я думаю, что решение закрыть эстоноязычные правовые программы, только укрепит позицию ТТУ в этой области", - считает ректор ТТУ Яак Аавиксоо.