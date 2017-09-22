Председатель Европейского парламента Антонио Таяни считает, что референдум в Каталонии, который местные власти намерены провести 1 октября, идет вразрез с испанской конституцией.

"Правда на стороне испанского правительства, потому что этот референдум идет вразрез с конституцией Испании и противоречит законам Каталонии", – сказал глава Европарламента, отвечая на вопрос итальянского радиоканала Rai-Radio-1 о том, должен ли в Каталонии быть проведен референдум или нет, передает ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что все придет к политическому решению, а Мадрид и Барселона возобновят диалог.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.