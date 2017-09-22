Работа Таллиннского аэропорта была нарушена из-за аварийной посадки маломерного самолета ({{commentsTotal}})
Работа Таллиннского аэропорта нарушена из-за аварийной посадки маломерного самолета, у которого возникли проблемы с шасси.
Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф сказал, что в результате аварийной посадки никто не пострадал.
"Аэропорту поступило сообщение, что посадку совершит маломерный самолет, у которого возникли проблемы с шасси, а у нас есть определенные правила по процедурам, которые начинаются действовать в таких случаях", – сказал Кофф. Это значит, что на посадочную полосу отправляется спасательная группа и что за помощью также обращаются к Спасательному департаменту.
"Сейчас там еще можно разглядеть мигалки, но соответствующее ведомство, которое там действует, уже на месте, так что, в принципе, это дело нескольких минут, пока самолет не уведут с полосы", – сказал Кофф.
На данный момент задерживаются рейс Finnair из Хельсинки и Air Baltic из Риги, а также рейс SAS в Стокгольм, Finnair в Хельсинки и Air Baltic в Вильнюс.
С расписанием авиарейсов можно ознакомиться здесь.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS