Великобритания может сохранять фактическое членство в Евросоюзе в течение двух лет после брексита, и даже все это время вносить взносы в брюссельскую казну, заявила во Флоренции премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, такой переходный период необходим для обеспечения безопасности страны, передает dw.com. "Великобритания намерена выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя в период членства в ЕС", – подчеркнула Мэй.

Великобритания платит в бюджет Евросоюза около десяти миллиардов евро в год. Таким образом, сумма, которую она может перевести за два года после брексита, намеченного на март 2019 года, составляет 20 млрд евро. В то же время граждане ЕС, прибывающие в Великобританию и устраивающиеся там на работу по старым правилам, во время переходного периода должны будут пройти процедуру регистрации, отметила Мэй. Это позволит осуществить постепенный переход к новым нормам.

ЕС рассмотрит предложение Мэй о двухлетнем переходном периоде

Евросоюз готов рассмотреть предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из состава сообщества, заявил главный переговорщик ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Если Евросоюз пожелает, эта новая просьба могла бы быть принята во внимание ЕС и рассмотрена в свете стратегии Евросовета от 29 апреля 2017 года", – приводит его слова ТАСС.

"Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода Великобритании в разных областях и об условиях возможного переходного периода, запрошенного Великобританией, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях", – сказал Барнье.

Барнье отметил, что заявления Мэй относительно выхода страны из состава Евросоюза являются шагом вперед на переговорах, однако они должны быть воплощены в точную переговорную позицию правительства Великобритании.