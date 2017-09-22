Репортаж "АК": куда пойти учиться будущим актерам

В Таллинне открылась новая школа актёрского мастерства и медиапрофессий для детей и подростков. Русский театр тем временем продолжает прием заявок в театральную студию, обучение в которой совершенно бесплатно. О том, какие перспективы ждут молодых потенциальных артистов, - в сюжете "Актуальной камеры".

Несколько молодых русских актеров - выпускников Вильяндиской академии культуры Тартуского университета - уже стали частью труппы Русского театра. О дальнейших возможностях обучения руководитель учебной программы театрального искусства Яаника Юхансон говорит следующее: "В будущем можно было бы подумать и набрать курс молодых русских актеров, но пока на 2019 год таких планов нет".

Но для молодых и талантливых есть и другие возможности. В театральной студии Русского театра заканчивается прием заявок. Подано около тридцати.

Какие у выпускников перспективы?

"Чтобы целый курс попал в труппу - это, конечно, большая редкость, но по одному, по два человека периодически попадает", - рассказал руководитель студии Русского театра Артем Гареев.

Новая школа Art Media Kool также приглашает к себе молодых и талантливых в возрасте от 5-ти до 19-ти лет на курсы сценаристов и продюсеров, а также актерского мастерства. Обучение на последнем длится 9 месяцев. Худрук школы актер, бизнес-тренер и педагог Александр Кузнецов считает, что каждый ребенок должен получить драматическое образование.

"Я называю это дополнительным образованием. Ребята, которые здесь будут учиться, получат, во-первых, знания и умения, что надо делать, чтобы развиваться в своей жизни и дальше. Мы не даем никакой практики, планируется снимать короткие фильмы, которые выйдут в Интернете и будут представлены на фестивалях короткого кино" - пояснил актер, художественный руководитель Art Media Kool Александр Кузнецов.

Режиссер Русской театральной школы Ирина Томингас считает, что меньше чем за год сложно научиться даже азам актерского мастерства.

"За такое короткое время тем более, за три часа в неделю, невозможно дать какие-то серьезные навыки, особенно актерские, особенно детям, потому что дети растут и у них взгляд меняется. А так выступить перед родителями - почему бы нет!", - считает режиссер Русской театральной школы Ирина Томингас.

"Мы не ставим задачу выпускать актеров. Я считаю, что актерское мастерство - это тот необходимый базовый задаток, который дает возможность ребенку развиваться гармонично. Есть ниша и есть интерес, и по тому, как откликнулись родители, я понимаю, что мы попали в точку", - добавил Александр Кузнецов.