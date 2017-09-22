Андриана Чупова известна зрителям ETV+ как репортер программы "Мы", ведущая прогноза погоды в "Летнем времени" и "LIVEstonia". Между тем, девушка, ставшая лицом Нарвы, призналась в эфире передачи "Твой вечер", что в этом году поступила на первый курс Таллиннского технического университета на специальность бизнес.

"Не могла выбрать, куда пойти. Поступала в шесть мест, в том числе и на журналистику. Но если честно, испугалась, так как работала репортером. Это значит выходить на работу и утром, и вечером, и в выходные. Вообще, я хотела бы стать продюсером, только где учиться по этой специальности?" – сказала Чупова.

Не обошли и тему выборов. Девушка сказала, что раньше на выборы не ходила, но в этом году собирается их посетить. "Я знаю, за кого буду голосовать. Баллотироваться не хочу", – ответила она на вопрос ведущих.

У Нарвы — светлое будущее, потому что есть люди, готовые этим заняться, уверена Чупова.