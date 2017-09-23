Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил соотечественников, что он намерен разобраться с главой Северной Кореи, заявив, что Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты.

Соответствующую позицию он изложил в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, сообщило 23 сентября агентство ТАСС.

Трамп отметил, что с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, но заверил соотечественников, что намерен сделать это сам.

"Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С "человеком-ракетой" должны были разобраться уже давно", - сказал Трамп. "Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся", - заверил американский лидер.

Выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил эти высказывания Трампа с объявлением Пхеньяну войны. Он отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, пообещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

На фоне обмена резкими выпадами между Вашингтоном и Пхеньяном в Китае заявили о введении полного запрета на поставки текстиля из Северной Кореи, а также ограничении поставок энергоносителей в эту страну с 1 октября, передает Би-би-си.

В Москве словесную перепалку Трампа и Ким Чен Ына уподобили поведению детей. "Как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить", - описал эту ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги Генеральной ассамблеи ООН в пятницу, 22 октября.