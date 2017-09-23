Двое женщин и семилетний ребенок пострадали при столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Нарва, которое спровоцировал выбежавший на дорогу лось.

ДТП произошло в темное время суток на 43-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Куусалу Харьюского уезда в 20:55 в пятницу, 22 сентября, сообщила в субботу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль Honda Accord под управлением 58-летнего мужчины столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. В результате столкновения Honda отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota Avensis под управлением 43-летней женщины.

Водителя и двух пассажиров Toyota - женщину 22 лет и семилетнюю девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.